Hoe start je met Lightroom Classic?

Mijn folderstructuur op de harde schijf. Maak er een die voor jou werkt en zet daar alle foto's in.

2. Zet je Lightroom Catalogus op een logische plek

Ik heb een externe harde schijf voor mijn foto's, en een externe SSD voor mijn Lightroom Classic catalogus

3. Importeer alle foto's in een keer

Een verdeling op jaar, maand en dag is een voorbeeld. Je kan ook folders met bepaalde disciplines maken. Bijvoorbeeld vakantie, portretten of sport. Maak het niet te ingewikkeld, want als foto's in verschillende folders zouden passen is het al te complex.Het voordeel van alle foto's bij elkaar is overzicht. Overzicht houden is belangrijk, zodat je ook buiten Lightroom Classic foto's terug kan vinden. Of voor het backuppen.Maak een folder voor de Lightroom Classic catalogus. Zet die op een logische plek, eventueel 'naast' de folder met alle foto's. Op die manier weet je precies waar de catalogus te vinden is, en wordt het eenvoudiger om te backuppen.Ik heb al mijn foto's op een aparte externe harddisk staan. De Lightroom Classic catalogus staat op een externe SSD schijf. Zo belast ik de interne harde schijf van mijn computer niet met foto's of de catalogus met smart previews.Nu is het tijd om te importeren. Dat kan in één keer, aangezien je in stap 1 al je foto's in één folder verzameld hebt. Vink de optie subfolders opnemen aan, zodat Lightroom Classic ook de foto's in de subfolders ziet. Denk eraan: kies toevoegen, niet kopiëren of verplaatsen.