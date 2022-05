Gebruik een landschap eens als achtergrond

Ik heb hier gebruik gemaakt van een Elinchrom ELC500 flitser en deze op een statief geplaatst. Wanneer ik geen flitser zou gebruiken, dan zou Geke dus niet uitgelicht worden en zou er een donker silhouet ontstaan. Ook leuk, maar dat is niet waar ik op zoek naar was.



Eerst moest de juiste belichting bepaald worden. De belichting van het landschap wordt bepaald door de grootte van het diafragma, de belichting van Geke op de fiets en door de lichtintensiteit van de ELC500.



Deze moest wel constant aanpast worden omdat een ondergaande zon er ook voor zorgt dat er steeds minder licht ontstaat en je dus je diafragma, iso-waarde en de licht intensiteit van de flitser steeds moet aanpassen.



Belangrijk hier was om op het juiste moment af te drukken, dat moest gebeuren precies op het moment dat Geke binnen het bereik van de flitser fietste.



Uiteindelijk hadden we geluk met een prachtige zonsondergang wat de foto de fijne sfeer meegeeft.



Omdat de flitser in het beeld stond is deze in de nabewerking verwijderd. Ook heb ik de elektriciteitsmasten en kabels van de spoorlijn verwijderd omdat ik deze te storend vond.

Uiteindelijk is er dus deze foto ontstaan.



Al met al wat voorbeelden waarbij een landschap gebruikt wordt als achtergrond voor een ander onderwerp.



