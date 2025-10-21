Meer: Boeken
Yes! De Photoshopbijbel is naar de drukker! Ontvang hem gratis!dinsdag 21 oktober 2025, 07:07 door Elja Trum | 29x gelezen | 0 reacties
Photoshop is het bekendste programma voor het bewerken van foto's. Het is ook superkrachtig en heeft duizenden mogelijkheden. In ons nieuwste boek duiken we in de fotobewerkingen die jij als fotograaf nodig hebt om van jouw foto's meesterwerkjes te maken.
Iedere fotograaf loopt er vroeg of laat tegenaan: je opent je foto in Photoshop met grootse plannen, maar eindigt met een rommelig eindresultaat. Of erger nog: je weet simpelweg niet waar je moet beginnen. Het gevolg? Uren frustratie en foto's die het daglicht eigenlijk niet mogen zien.
Onnodig, want Photoshop kan juist jouw creatieve superkracht zijn. Met de juiste technieken maak je je mooiste foto's nog krachtiger, haal je storende details eenvoudig weg en voeg je effecten toe die je beeld echt laten knallen.
In dit boek krijg je van mij en Nando krijg je praktische, direct toepasbare tips waarmee je Photoshop eindelijk écht onder de knie krijgt.
Je ontdekt bijvoorbeeld:
- Hoe je non-destructief werkt, zodat je altijd terug kunt en nooit meer je originele foto kwijtraakt.
- Hoe je portretfoto's een natuurlijke, professionele uitstraling geeft, zonder dat je model eruit ziet als een plastic pop.
- Hoe je lagen, maskers en selecties gebruikt om perfecte bewerkingen te maken.
- Wat je beter niet kunt doen met AI in Photoshop (en wat je wél moet doen om verbluffende resultaten te krijgen).
- Hoe je landschappen meer diepte en sfeer geeft zonder dat het overdreven oogt.
- Hoe je slim samenwerkt tussen Lightroom en Photoshop voor een vlekkeloze workflow.
Met dit boek willen we je inspireren om prachtige fotobewerkingen te maken. Niet met lange technische verhalen, maar met 101 praktische en eenvoudige voorbeelden.
De opzet is hetzelfde als onze andere Fotobijbels; per pagina wordt een tip gegeven en die tips is uiteraard voorzien van een bijpassende foto. De tips zijn telkens lekker kort en je hoeft het boek niet per se van voor tot achter door te nemen.
Je kunt gewoon een willekeurige pagina openslaan de de tip die daar staat lezen. Of bijvoorbeeld door het boek bladeren naar een bewerking die je aanspreekt en dan lezen hoe je een dergelijke bewerking ook kunt maken.
Het boek bestaat uit 13 hoofdstukken: De Basis van Photoshop, Een bestand of foto openen, Werken met lagen, Werken met maskers, Maken van selecties, Aanpassingslagen gebruiken, Photoshops AI functies inzetten, Camera Raw filter, Praktijk: Portret retoucheren, Praktijk: Landschap bewerken, Praktijk: Achtergrond vervangen, Photoshop en Lightroom Classic, Opslaan en exporteren en Speciale technieken in Photoshop
De Photoshopbijbel is voorlopig exclusief beschikbaar voor leden van Photofacts Academy. Zij kunnen hem als eerste in huis halen door hun lidmaatschap te verlengen. Daar krijgen ze gratis het boek bij cadeau.
Ben je nog geen lid van Photofacts Academy, maar heb je wel interesse in het boek? Dan heb ik goed nieuws.
Je kunt namelijk nu lid worden én het boek ontvangen met maar liefst 100 euro voordeel. Nieuwe leden krijgen nu namelijk tijdelijk 70 euro korting wanneer ze nu lid worden en ontvangen daarbij het boek (ter waarde van 30 euro) helemaal gratis cadeau.
» Bestel hem nu met lidmaatschap (100 euro voordeel)
Als je nu al lid bent van Photofacts Academy kun je mijn nieuwe boek ook gratis thuis op de mat krijgen. Je krijgt hem nu namelijk cadeau bij het verlengen van je lidmaatschap.
» Verleng je lidmaatschap (De Compositiebijbel cadeau bij je verlenging)
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
-
