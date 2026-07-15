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Maakt het uit hoe je catchlight eruit ziet?woensdag 15 juli 2026, 17:17 door Elja Trum | 90x gelezen | 0 reacties
Veel fotografen besteden opvallend veel aandacht aan catchlights: de reflecties van de lichtbron in de ogen van je model. Maar hoe belangrijk zijn die eigenlijk? En maakt de vorm van je softbox echt verschil? In deze video gaat Gavin Hoey op een leuke en praktische manier op zoek naar het antwoord.
Met behulp van een rode ballon laat hij zien hoe verschillende lichtvormers hun reflectie achterlaten en waarom de positie, grootte en afstand van je lichtbron vaak veel meer invloed hebben dan je misschien denkt. Uiteindelijk past hij die kennis direct toe in een creatieve portretshoot.
Zoals we van Gavin gewend zijn combineert hij een technisch onderwerp met een praktische fotosessie. Volgens Gavin is er niet één 'juiste' catchlight. De vorm van de reflectie is vaak veel minder belangrijk dan fotografen soms denken.
Factoren zoals de afstand tot je onderwerp, de positie van de lamp en de kromming van het reflecterende oppervlak hebben minstens zoveel invloed op het eindresultaat.
Hoe kijk jij naar catchlights? Let je er tijdens het fotograferen bewust op, of vind je dat het belang ervan vaak wat wordt overdreven? Laat het weten in de reacties!
101 Tips voor Perfecte Portretfoto's
Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In het boek De Portretbijbel geeft Elja je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die hij de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heeft opgedaan.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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