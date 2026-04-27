Maak minder portretfoto's met een vintage lens

Meer: Portretfotografie
Maak minder portretfoto's met een vintage lensmaandag 27 april 2026, 16:32 door Nando Harmsen | 38x gelezen | 0 reacties
Het is heel eenvoudig om veel foto's tijdens een portretsessie te maken. Zelfs als je korte series maakt telt het aantal foto's snel op. Sommigen maken vele honderden foto's in een uurtje. Door een vintage objectief te kiezen ga je anders fotograferen.
Veel foto's maken is tegenwoordig geen enkel probleem. Zelfs met drie of vijf beelden per seconde telt het aantal snel op. Soms is dat zinnig, soms kan het onzinnig zijn. Jij mag ervan vinden wat je zelf wilt.
Al die honderden foto's die tijdens een sessie gemaakt worden zijn vrijwel allemaal perfect scherp dankzij autofocus. Je moet al die foto's dan gaan selecteren. Software kan je daarbij helpen, met allerlei 'slimme' functies.
Minder fotograferen zorgt ervoor dat het selectiewerk eenvoudiger wordt. Maar minder fotograferen is makkelijker gezegd dan gedaan. Dit verandert als je fotografeert met een objectief waarmee je handmatig scherp stelt.
Hiermee kost het simpelweg meer tijd om nauwkeurig scherp te stellen. Daarmee ben je niet langer aan het 'prijsschieten.' Je moet aandacht besteden aan je foto, de instellingen, je compositie, en de houding van je model. In plaats van 500 foto's per uur maak je er dan misschien 100 per uur.
Ik gebruik er vintage objectieven voor. Het liefst een 50mm of 58mm objectief. Daarvoor gebruik ik een Meyer-Optik Görlitz Domiron 2/50mm uit 1963 of een Carl-Zeiss Jena Biotar 2/5,8cm uit 1949.
Je kan dit natuurlijk ook met moderne objectieven objectieven doen. Ook daarmee is handmatig scherp te stellen. Het is echter veel leuker om een objectief te gebruiken dat uitsluitend handmatige focus heeft. Dat hoeft niet per se een vintage objectief te zijn.
Handmatig scherpstellen betekent dat je rustig aan moet doen. Je mag ook niet verwachten dat alle foto's perfect in focus zijn. Het geeft niet de perfectie van echt elke foto scherp. Maar het geeft wel meer voldoening.
Ik begrijp dat dit niet voor iedereen geschikt is, want het vereist een hele andere manier van werken. Voor mijn gevoel ben ik weer echt aan het fotograferen, merk ik. En daarmee geeft het ook meer plezier.
Ga ik nu altijd op deze manier fotograferen? Nee, natuurlijk niet. Er zijn situaties waarbij alle automatiek en 'perfecte' autofocus simpelweg onmisbaar is. Dan maak ik er ook weer dankbaar gebruik van.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
