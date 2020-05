Portretfoto tip: Een urbex locatie gebruiken

Danien - f/8, 1/160s, 200 ISO @ 28mm

In Nederland zijn ze vaak schaars al kun je geluk hebben met een oude fabriek die bijvoorbeeld nog gebruikt wordt voor cultuurdoeleinden.Oude vervallen muren doen het vaak erg goed in een portretfoto. Als je dan de kleding van je model nog aanpast op de locatie wordt het al snel een mooie foto.In de bovenstaande foto heb ik model Danien belicht met een reportageflitser in een softbox die in de ruimte naast deze ruimte stond. Het licht van opzij door de deur voegt net als de kleding en de locatie een spookachtige sfeer toe aan de foto.Deze tip om betere portretfoto's te maken is ťťn van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.