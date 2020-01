Portretfoto tip: Gebruik een strookje behang als achtergrond

Bianca - f/8, 1/160s, 100 ISO @ 27mm

Je hebt maar één rol nodig per type behang. Zo ben je voor een paar tientjes klaar. Kijk bij het uitzoeken van de rollen naar opvallende kleuren, leuke patronen en mooie structuren.Knip een stukje behang van de rol en plak die met een plakbandje op een muur of deur. Gebruik eventueel twee stroken naast elkaar om jezelf net wat meer ruimte te geven in je foto. Je kunt nu door te wisselen of er een paar naast elkaar te hangen razendsnel wisselen van achtergrondje in je foto.Je kunt je model tegen het behang laten leunen, maar uiteraard kun je ook juist bewust wat afstand houden tussen je model en de achtergrond om zo de achtergrond onscherp in beeld te brengen.Gebruik een teleobjectief om snel te zorgen voor onscherpte én te voorkomen dat je grote vlakken behang moet plakken.