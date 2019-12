Portretfoto tip: Laat je model wegkijken

Model: Marinthe - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 72mm

Hiermee voeg je vaak een gevoel toe in een foto. Als kijker naar de foto ga je bedenken waar de persoon in de foto naar kijkt, zeker als de blik van het model naar iets gaat wat buiten de foto is. Wat gaat er door zijn of haar hoofd?Het model weg laten kijken is een eenvoudige techniek die je helpt om een verhaal in je foto te brengen.Als je model naar iets kijkt wat nog in je beeld staat, dan zal iemand die de foto bekijkt de blik van je model volgen en ook kijken naar het onderwerp in beeld.Je kunt deze techniek dus ook gebruiken om heel bewust de aandacht van de persoon naar bijvoorbeeld een product te leiden. Iets wat veel gebruikt wordt in reclame.