Portretfoto tip: Zo maak je een silhouet portret

Sarah - f/14, 1/250s, ISO 100 @ 50mm

Vervolgens laat je jouw model voor de felle achtergrond staan. Je model is nu onderbelicht en komt dus als een silhouet op de foto.Omdat je in een silhouet geen gezicht meer kunt herkennen is de pose een stuk belangrijker geworden. Je wilt immers een herkenbaar portret houden zonder dat je een gezicht ziet. Let op haar, gezicht en het lichaam.Bedenk dat bijvoorbeeld een arm voor of achter het model niet zichtbaar zal zijn. Laat die dus 'buiten' het lichaam vallen, bijvoorbeeld door je model zijn of haar handen in de zij te laten zetten.Bij een goed geslaagde silhouetfoto is de persoon op de foto voor bekenden van hem of haar nog steeds duidelijk te herkennen.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.