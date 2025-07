Teleurstelling over meervoudige belichtingen in nieuwe Canon camera's

Ik maak dankbaar gebruik van de mogelijkheid tot meervoudige belichtingen in mijn Canon camera. Het resultaat is een raw-bestand. Maar Canon heeft in al haar wijsheid besloten dat dit niet meer kan. Wordt de huidige camera de laatste nieuwe camera die ik gekocht heb?



Meervoudige belichtingen vind ik erg leuk om te doen. Ik ben daarmee begonnen in de Canon EOS 5D mark IV. Met de overstap naar de Canon EOS R5 ben ik daar alleen maar meer mee gaan doen. Helaas lijkt dit de laatste camera te zijn die dit biedt.