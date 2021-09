Portretfotografie tip: Creatief met poeder

Eva Maria - f/9, 1/160s, 1.000 ISO @ 47mm

Om poeder goed op de foto te krijgen wil je het bevriezen in de lucht. Werk dus met snelle flitsers (bijvoorbeeld reportage/opzetflitsers) op lage flitskracht om een korte flitsduur te krijgen.In deze foto heb ik gebruikt gemaakt van meel, maar je kunt ook poeders kopen die gekleurd zijn. Bijvoorbeeld de holi poeders die ook voor bepaalde festiviteiten gebruikt worden.In dit soort fotosessie is een donkere achtergrond erg geschikt om de poeder zelf goed zichtbaar te maken. Gebruik een zwarte achtergrond of werk in een donkere ruimte waarbij je er voor zorgt dat er geen licht op de achtergrond valt door van opzij te belichten.het werken met poeder is niet ongevaarlijk. Als de concentratie in de lucht te hoog wordt is er kans op een stofexplosie. Daarnaast is de stof ook niet gezond voor je longen (en die van je model). Werk dus altijd in een goed geventileerde ruimte.