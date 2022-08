Pas op met stroomdraden en stofjes verwijderen in Luminar NEO

Na het automatisch verwijderen van stofjes, zijn er nog altijd een aantal die Luminar NEO over het hoofd gezien heeft. Dat is niet zo erg, want dat kan je nog altijd handmatig doen.

Stroomdraden verwijderen

Er kunnen ook ten onrechte elementen in je beeld als stofje gezien worden. Dat merk je vooral bij het fotograferen van een sterrenhemel, waar veel zwakke sterren weg gefilterd worden.Ondanks dat misschien stofjes over het hoofd gezien worden, scheelt het natuurlijk wel veel werk als 90% al gedaan wordt. De foto vervolgens bekijken is the finishing touch.Het wordt lastiger voor Luminar NEO wanneer 'stroomdraden verwijderen' gebruikt wordt. Voor draden die tegen een lucht te zien zijn is het eenvoudig. Daarin zorgt Luminar NEO bijna perfect voor.Het wordt anders wanneer draden tegen een drukke achtergrond of voorbij of achter objecten door lopen. In dat geval worden draden maar deels weggehaald, of zelfs teveel weggehaald waardoor je object misvormd wordt of zelfs helemaal verdwijnt.