Portretfotografie tip: de weerspiegeling van een raam gebruiken

Ankie - f/4, 1/125s, 800 ISO @ 120mm

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Dat kun je doen door van buiten te fotograferen terwijl je model binnen staat. Zo pak je de reflectie van de omgeving mee in je foto en zit achter de reflectie ook nog je model.Voorwaarde is dat het in de ruimte binnen donkerder is dan buiten, zodat het glas goed weerspiegelt. Je model moet dicht bij het raam staan zodat er nog wel voldoende licht op hem of haar valt.Maak vooral meerdere foto's waarbij je zelf van positie verandert. De sterkte van de reflectie en wat je reflecteert is erg afhankelijk van de positie van waar je fotografeert.Donkere delen laten meer zien van wat er binnen te zien is, lichte delen maskeren juist wat er binnen is. Zo geef je jouw portret een bijzonder effect.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.