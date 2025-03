Een avond- of nachtfoto met een verrassend standpunt

Verlichte objecten in de avond of nacht fotograferen levert altijd wel een mooi resultaat op. Het kan met een eenvoudige handeling nog spannender worden. Leg je camera op de grond.



Normaal gesproken pak je een statief en je maakt een foto van een verlicht object in de avond of nacht. Meestal zet je het statief hoog genoeg om er comfortabel achter te kunnen staan. Dat is niet altijd de beste keuze.



Je maakt dan al een fout. Je moet een statief op stellen voor de beste compositie in plaats van voor het meest comfortabele. Belangrijker is, dat je gebruik moet maken van de omgeving. Let op de ondergrond, en kijk of het nat is.