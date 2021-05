f/4, 1/8s, 1600 ISO @ 46mm

Het mooiste resultaat krijg je als het gezicht van je model nog scherp is terwijl ze een beweging maakt waardoor een deel van het lichaam of de kleding wel bewogen is.Gebruik een sluitertijd van ongeveer 1/10 van een seconde en zet je camera op een statief. Vraag je model zijn of haar hoofd zo stil mogelijk te houden terwijl de beweging gemaakt wordt. Je zult meerdere malen dezelfde foto moeten proberen. Veel van je foto's zullen mislukt zijn doordat het gezicht toch een beetje beweegt.De foto hierboven is overigens gemaakt uit de hand. Door de beeldstabilisatie van de camera kon het gezicht ook uit de hand met deze lange sluitertijd toch scherp in beeld gebracht worden.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.