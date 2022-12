Portretfotografie tip: Gebruik een opzetflitser

Canon EOS R5 met Canon 430EX III-RT Speedlite

Wil jij ook gave foto's maken?

Een opzetflitser is niet alleen veel krachtiger dan de ingebouwde flitser, de afstand tot je objectief is ook groter (minder kans op rode ogen) Ún je kunt de flitskop meestal kantelen en draaien zodat je niet alleen recht vooruit flitst, maar ook naar boven, opzij of naar achteren kunt flitsen.Ten opzichte van losse grote studioflitsers is een opzetflitser lekker compact om mee te nemen. Wellicht nog wel belangrijker is dat het lekker betaalbaar is. Zo kun je zonder al te grote investeringen toch ontdekken hoe handig flitsfotografie is voor het verbeteren van je foto's.Nu kunnen opzetflitsers ook snel 500 euro of meer kosten. Maar dat hoeft zeker niet. Je kunt een boel geld besparen door te kijken naar flitsers van een ander merk dan jouw cameramerk. Let er dan wel op dat de flitser jouw cameramerk wel ondersteund.Als voorbeeld; je betaalt 259 euro voor een Canon Speedlite 430EX-III-RT opzetflitser , maar de Youngnuo YN600EX-RT II heeft meer vermogen en kost slechts 164 euro.Ook belangrijk: kijk of er een draadloze ontsteker voor je flitser beschikbaar is. Zodat je de flitser niet per se boven op je camera moet hebben staan. Dat gaat je nog betere foto's opleveren - maar daarover later meer.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.