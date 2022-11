Flitsfotografie tip: Vergeet de ingebouwde flitser

Maud - f/11, 1/60s, 125 ISO @ 115mm

Er is een uitzondering. Wanneer je een foto alleen maar wat wilt 'inflitsen', dan is de ingebouwde camera goed bruikbaar.Inflitsen is het iets ophalen van een donkere schaduw op je onderwerp. Bijvoorbeeld wanneer je iemand fotografeert wanneer de zon achter de persoon staat, zoals op de foto hierboven.Een portretfoto inflitsen zorgt bovendien voor een kleine reflectie in de ogen van je model. Deze 'catch light' zorgt ervoor dat de ogen er wat meer uitspringen en er wat levendiger uitzien.Camerafabrikanten weten overigens ook dat ingebouwde flitsers vrij waardeloos zijn. Vandaar dat je op duurder professionele fotocamera's eigenlijk nooit een ingebouwde flitser vindt. Deze zou toch niet gebruikt worden door de doelgroep van de camera.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.