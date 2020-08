Portretfotografie tip: Overbelicht je portret

Vera - f/2.8, 1/125s, 400 ISO @ 53mm

Pas op dat je niet te ver gaat met de overbelichting; details die puur wit zijn kun je nooit meer terughalen. Wanneer je de foto's in je camera opslaat in het RAW formaat kun je verder gaan met achteraf terughalen van details dan wanneer je gebruik maakt van Jpeg.Je kunt een foto ook achteraf in Lightroom of Photoshop een overbelichte uitstraling geven, maar het werkt het prettigst als je dit al direct in de camera uitvoert. In de nabewerking kun je het effect dan eenvoudig perfectioneren.Het overbelichten van een foto kun je redelijk eenvoudig doen door gebruik te maken van de belichtingscompensatie van je camera. Hierbij stel je in hoeveel stops (meestal per 1/3de in te stellen) je wilt overbelichten ten opzichte van de gemeten belichting van je camera.Meestal is 1 tot 2 stops overbelichting meer dan voldoende.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.