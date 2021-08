Stef - f/9, 1/200s, 100 ISO @ 97mm

Of, zoals in het portret hierboven, je onderwerp weg laten kijken en het licht van achteren laten komen waardoor alleen nog contouren zichtbaar zijn.Dit voegt direct een sfeer toe in een foto en als je model Stef, die op deze foto te zien is, kent zal je hem zeker direct ook herkennen.Door je onderwerp deels te verbergen maak je de foto interessanter om naar te kijken. Je hersenen worden aan het werk gezet.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.