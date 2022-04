Portretfotografie tip: Voorkom direct zonlicht door een raam

Danien - f/2.8, 1/400s, 200 ISO

Direct zonlicht door het raam

Direct zonlicht geeft je namelijk lelijke lichtvlekken op je model. Het verschil tussen licht en schaduw wordt dan zo groot dat je camera het niet goed aan kan. Dat wordt niet mooi.Er zijn meerdere oplossingen die je kunt toepassen. De eenvoudigste is een raam op te zoeken waar geen direct zonlicht doorheen valt. Ramen op het noorden zijn hier erg praktisch voor; daar valt vrijwel nooit zonlicht door.Je kunt natuurlijk ook rekening houden met het tijdstip. In de ochtend valt het licht door de ramen op de oostzijde en in de middag kun je juist beter even wegblijven bij de ramen aan de westzijde.Een alternatief is het dempen van het zonlicht. Bijvoorbeeld met aanwezige vitrage of bijvoorbeeld een lichtdoorlatend gordijn of rolgordijn. Een doorzichtscherm (mits je die bij de hand hebt) is natuurlijk ook altijd een oplossing.