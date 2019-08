Sfeer overbrengen met licht en pose

f/2, 1/125s, 800 ISO @ 87mm

Nabewerking

Anne's houding doet natuurlijk erg veel in deze foto voor de sfeer. De gebogen rug, haar handen zo op haar knien en haar hoofd naar beneden hangend. Het geeft allemaal een wat depressieve uitstraling wat precies ook past bij het concept.Een ander belangrijk deel in deze foto is het licht. Grappig genoeg heb ik tijdens deze shoot heel veel met flitsers gewerkt voor het licht, maar juist deze foto is gemaakt met natuurlijk licht.Dat licht komt in dit geval door een raam naar binnen die in de foto net buiten beeld is. Het is geen direct zonlicht, dus is het raamlicht aangenaam zacht.In de ruimte waar ik stond was het erg donker. Het licht kwam dus maar van n richting; van achter het model. Dat zorgt voor donkere schaduwen en dus ook een mooi duidelijk silhouet van Anne.De foto is gemaakt met een Fujifilm GFX-50R middenformaatcamera (die ik momenteel ter review heb), maar kan net zo goed met elke andere camera gemaakt worden.Wel is het dynamisch bereik van de sensor van deze camera zo groot dat ik met gemak ook nog het model had kunnen oplichten. Dat had alleen juist veel van de sfeer weggehaald.Sommige fotografen hoor ik wel eens zeggen dat ze hun foto's niet nabewerken. Meestal is dat een excuus omdat ze zich nog nooit verdiept hebben in nabewerking (anders eens een cursus volgen ?), maar uiteraard wil ik ook een zo goed mogelijke foto direct uit mijn camera hebben.Door een goede foto nog na te bewerken kun je hem eigenlijk altijd nog beter maken. Nabewerken is in mijn ogen dus een belangrijke stap.Hieronder zie je de foto zoals deze uit de camera kwam: