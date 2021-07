De maker George Moua noemt het een 3D Wiggle Lens, maar het wiebelen (wiggle) slaat vooral op de manier die hij gebruikt om de 3D beelden te laten zien; met een wiebelende animatie.



Momenteel heeft ie een versie voor de Sony E-vatting en de Fuijfilm X-vatting, maar een Canon RF-vatting zit ook in de pijplijn. De voorbestelling voor de eerste ronde is reeds uitverkocht. De prijs bedraagt 70 (Sony) tot 80 (Fuijfilm) dollar.



Om de zoveel tijd komt er wel weer een nieuwe 3D / stereografie lens of camera voorbij, maar voorals is het nooit echt doorgebroken. Het blijft leuk om mee te spelen natuurlijk.



Zelf heb ik nog een Fujifilm Real 3D W3 camera liggen en ik heb ook ens gespeeld met een Loreo 3D objectief.



