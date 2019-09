Apple kondigt iPhone 11 Pro aan

Elke keer dat je een foto maakt worden er eigenlijk negen foto's gemaakt met verschillende sluitertijden. Vervolgens worden deze door de kunstmatige intelligentie in de hardware (en software) op een slimme wijze samengevoegd.



Overigens worden dit soort technieken ook toegepast door Google in Android smartphones. Qua beeldkwaliteit zullen ze elkaar niet veel ontlopen, verwacht ik.





Het scherm

Je kunt je foto's ook direct in hoge kwaliteit terugkijken op het OLED scherm van de smartphone. Dit scherm is nu nog helderder dan zijn voorganger en heeft een contrastratio van 2.000.000:1. Het scherm bevat 458 pixels per inch en heeft de mogelijkheid om HDR beelden weer te geven.Ook de camera aan de voorkant is beter geworden. Deze beschikt nu ook over een 12 megapixel sensor en de mogelijkheid op 4K video op te nemen.Een samenvatting van de aankondigingen rondom de iPhone 11 (Pro) vind je in onderstaande video van Engadget.