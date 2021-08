De MF12 flitser is een kleine lichtgewicht flitser die speciaal voor macrodoeleinden is ontwikkeld. De flitser kan zowel op de camera, als los van de camera gebruikt worden.



Het bijzonder is de mogelijkheid om samen met vijf andere MF12 flitsers te werken. En speciale adapterring maakt het mogelijk om deze 6 flitsers in een ring rond je objectief te bevestigen.