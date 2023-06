Eizo introduceert een nieuwe 24 inch monitor, en een limited edition

De monitor biedt een DisplayPort signaal met 70 Watt Power Delivery over de USB-C connectie. Hiermee is het mogelijk om je computer met een enkele kabel aan te sluiten en in het geval van een laptop, op te laden. Er is een USB-hub aanwezig met twee USB-3 en twee USB-2 downstream poorten.



Met deze opties kan de monitor als dock gebruikt worden, waarmee het aantal benodigde kabels beperkt wordt. Er is bovendien een aparte DisplayPort en HDMI poort aanwezig als de meer traditionele aansluiting.