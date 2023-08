Review: Eizo ColorEdge CS2400S 24 inch monitor

De ColorEdge CS2400S heeft net als alle moderne Eizo monitoren een handige grip.

Pluspunten

Resolutie van 1920 x 1200 pixels levert veel extra ruimte in de hoogte op



Fantastisch rustig en prettig flikkervrij beeld



De Eizo Digital Uniformity Equalizer zorgt voor een gelijke helderheid over het hele oppervlak



Geen spiegelend beeld



Ruime kijkhoek



Prettig en duidelijk menu (hoewel sommige opties op expert niveau zijn)



Eenvoudig te schakelen tussen kleurruimtes en input signalen



Schakelen tussen twee computers kan via de KVM schakeling



USB-C aansluiting levert 70 Watt voor opladen van laptop of ander device



ColorEdge kalibratie software beschikbaar



Monitor heeft een hardwarematige kalibratie voor onder andere helderheid, witpunt, en gamma



Lichtkap is als accessoire verkrijgbaar



5 jaar garantie en milieuvriendelijke verpakking



Minpunten

Power delivery van USB-C 'slechts' 70 Watt



Uitsluitend USB aansluitingen in de doc, geen USB-C



Bezel dikte (monitorrand) maakt de monitor niet geschikt voor multimonitor opstellingen



Nut of reden van Gamut clipping en Picture Expansion opties in menu worden nergens uitgelegd



Lichtkap niet inbegrepen



Ondanks scherpe prijs kan dit nog steeds boven het budget van een groter groep liefhebbers liggen



Wil jij ook gave foto's maken?

Over de kleuren en uniformiteit over het beeldvlak kan ik weinig vertellen. Ik heb geen kleurenmeter, of andere meetapparatuur om de door de fabrikant vermelde waarden te controleren.Wat ik wel kan zeggen is, dat de weergave er zo op het oog perfect uitziet. Helderheidsgradiënten lopen soepel in elkaar over, zonder enige banding. Er is geen helderheidsverschil naar de randen toe, wat erop duidt dat de Digital Uniformity Equalizer zijn werk goed doet.Wie een kwaliteitsmonitor zoekt heeft aan de Eizo ColorEdge CS2400S een prachtige monitor die vele jaren plezier gaat geven. De hardwarematige kalibratie is garandeert een accurate kleurweergave. Eizo biedt bovendien de mogelijkheid om na verloop van tijd een extra controle uit te voeren via externe Eizo software. Daarmee garanteer je dat ook na de 5 jaar garantie je een monitor hebt waar je op kunt vertrouwen. Ik kan de monitor zeker aanraden.De Eizo ColorEdge CS2400S is verkrijgbaar voor 812 euro. Er is ook een LE versie beschikbaar. Deze gelimiteerde versie van deze monitor heeft echter een nadeel. Hij werkt niet op Apple computers met een M1 en M2 chip. Later zal dit met een firmware upgrade wel mogelijk zijn, maar met maximaal 30 Hz verversing.Deze gelimiteerde versie is dus uitsluitend voor Windows gebruikers geschikt. De prijs van deze LE versie is 659 euro, wat veel lager is dan de normale versie.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.