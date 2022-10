Review: Eizo ColorEdge CG 2700S monitor

Aan het werk met video editing op de Eizo ColorEdge CG 2700S.

Resolutie en specificaties

De Eizo CG 2700 komt in twee varianten. Er is de CG 2700X die een 4K resolutie heeft (4196 x 2160p) en de CG 2700S met een WQHD resolutie van 2560 x 1440p. Hoewel de 4K resolutie heel aantrekkelijke kan zijn, is de WQHD resolutie misschien een betere keuze voor de fotograaf.Op een 27 inch beelddiameter leidt een 4K resolutie tot een dusdanige pixeldichtheid, dat het lezen van tekst en menu's moeilijk wordt. De weergave is simpelweg te klein om prettig te zijn.De WQHD levert een pixeldichtheid op die iets lager is (109 pixels per inch in plaats van 194 pixels per inch) zodat teksten en menu weergave wat groter weergegeven worden.