Eizo introduceert nieuwe monitoren voor fotografen

Eizo introduceert nieuwe monitoren voor fotografendinsdag 9 september 2025, 14:07 door Elja Trum | 67x gelezen | 0 reacties
Voor fotografen is het natuurlijk belangrijk dat de kleuren op je monitor juist zijn. Daarvoor is een goede monitor noodzakelijk. Voor wie het beste van het best wilt is Eizo vaak een goede keuze. Zij kondigen nu drie nieuwe monitoren aan.
Eizo ColorEdge CG3100X
De Eizo CG3100X is wellicht het interessantste van de drie. Deze 30,5 inch monitor heeft de DCI 4K resolutie en HDR ondersteuning. Op de monitor kan ongecomprimeerd DCI 4K (4:4:4) materiaal worden weergegeven in 12-bit bij maximaal 60 Hz.
De CG3100X dekt 99% van de DCI-P3 kleurruimte en 97% van de Adobe RGB kleurruimte. De kleurcalibratie zit uiteraard ingebouwd, zodat de monitor zelfstandig kan blijven zorgen voor altijd de juiste kleuren.
Dit moois is helaas niet goedkoop. De adviesverkoopprijs is 5.377 euro. Vanaf november moet de CG3100X in de winkel liggen.
Eizo ColorEdge CG2400SV
Is 31 inch te groot voor je? Dan is deze 24 inch een mooi alternatief. Eizo mikt met deze monitor meer op videografen (met een speciale SDI in- en uitgang), maar ook voor fotografen is het een mooie monitor.
Met een maximale helderheid van 400 cd/m2 en een contrastratio van 1800:1 voldoet de CG2400SV aan de vereisten van de DCI-standaard.
Het Wide Gamut IPS-paneel dekt 98% van de DCI-P3-kleurruimte en ondersteunt de BT.2020-norm. Met 10-bits weergave en een 16-bits LUT levert de monitor nauwkeurige kleurreproductie en vloeiende overgangen
De adviesprijs is 1.931 euro en de monitor is vanaf november verkrijgbaar.
Eizo FlexScan EV2740S
De Eizo FlexScan EV2740S is een 27 inch monitor met een haarscherpe 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels). Wat opvalt, is het extreem lage energieverbruik: gemiddeld slechts 12 watt.
Eizo richt zich met deze monitor meer op kantoorwerk, maar ook voor fotografen kan het een budgetalternatief zijn. De prijs van de EV2740S is 813 euro. De monitor is nu al direct verkrijgbaar.
Elja Trum
