Fujifilm X-E5 aangekondigd

Het leek me een gimmick, maar in de praktijk vond ik het opvallend prettig werken. De 'naald' van de belichtingsmeter geeft je snel een beeld van de over- of onderbelichting en de rode cijfers zijn prettig af te lezen.





In de praktijk

De Fujifilm X-E5 is een compacte lichtgewicht camera die eenvoudig mee te nemen is. Een grote jaszak is in principe voldoende. Gecombineerd met het nieuwe (en bijpassende) XF 23mm f/2.8 objectief heb je een camera die heel erg lijkt op de populaire X100 VI, maar die ook nog de mogelijkheid heeft om objectieven te wisselen.