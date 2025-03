Fujifilm GFX 100 RF aangekondigd

De GFX 100 RF is voorzien van een 102-megapixel CMOS II-sensor en de X-Processor 5. Met een gewicht van slechts 735 gram (inclusief batterij en geheugenkaart) is de GFX 100 RF de lichtste camera in de GFX-serie.



Nieuw is de geïntegreerde Aspect Ratio-knop. Hiermee kun je eenvoudig wisselen tussen negen verschillende beeldverhoudingen.



Met de ingebouwde 4-stops ND-filter kun je ook bij fel zonlicht met een open diafragma en langere sluitertijden werken. Op videoniveau ondersteunt de camera 4K/30P 4:2:2 10-bit opnames met F-Log2.