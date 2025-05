Preview: Fujifilm X-HF1 halfkleinbeeld systeemcamera

Grappig detail is dat deze functie voor de dubbele opname in 1 beeld ook werkt voor video. Je schiet eerst de linker video en vervolgens 'spoel je weer door' en maak je de tweede video. De camera telt bij de tweede opname de seconden af in plaats van op, want hij neemt de tweede video even lang op als dat je de eerste opname gemaakt hebt.



Vervolgens krijg je één liggende video waarin beide beelden tegelijkertijd naast elkaar te zien zijn. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk de video hier bovenin in dit artikel.



Een belangrijke beperking voor de wat gevorderde fotografen zal wellicht het ontbreken van RAW ondersteuning zijn, al vermoed ik dat het in de praktijk niet uit hoeft te maken. Dit is niet je hoofd-camera waarschijnlijk. Foto's worden dus geschoten in 18 megapixel Jpeg bestanden.





De analoge ervaring

Fujifulm heeft haar best gedaan de analoge ervaring zo maximaal mogelijk te maken. Hiervoor zit een speciale optie op de camera: ''.In deze stand gedraagt de camera zich als een analoge camera. Je doet (virtueel) een rolletje in de camera en die moet je vervolgens volschieten. Je kiest dan voor 36, 54 of 72 opname. Vervolgens moet je ook echt eerst het gekozen aantal foto's maken voordat je weer van filmsimulatie kunt wisselen.Je houdt dus datzelfde 'rolletje' in je camera. Ook kun je bij het maken van de foto's geen gebruik maken van de display achterop de camera. Je moet je compositie maken via de optische zoeker.Je krijgt niet te zien hoe je foto eruit ziet. Niet voordat je alle 36 (of meer) foto's gemaakt hebt. Natuurlijk kun je wel de basisinstellingen (zoals de belichting) per foto veranderen. Tussen elke foto moet je ook nog even 'je film doorspoelen' voordat je de volgende foto kunt maken.