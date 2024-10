Fujifilm X-M5, XF16-55mm en XF 500mm aangekondigd

Fujifilm X-M5 Specificaties

Fujinon XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II

- 26,1 megapixel APS_C X-Trans CMOS sensor- Lichtgevoeligheid: 160 - 12.800 ISO (uit te breiden naar 25.600)- 6,2K video op 30 beelden per seconde, 40K 60p en 1080 op 240p- Gewicht: 355 gram- Afmetingen: 11,19 bij 6,66 bij 3,8 centimeter- 3 inch draaien en kantelscherm (1,04 miljoen beeldpunten)- Sluitertijd tot 1/32.000s- X-processor 5Vorige week kon ik deze nieuwe camera alvast in de praktijk uitproberen. De camera is lekker compact. Voorzie je hem van een compact objectief, dan past ie zo in je broekzak. Dankzij de X-vatting kun je echter alle objectieven voor deze vatting gewoon op de camera gebruiken.De Fujifilm X-M5 is de lichtste en compactste camera in de X-lijn. Compacter dus nog dan de X-T30 II. Het kan voor smartphonefotografen een mooie opstap zijn naar een 'echte' camera. Er zit geen zoeker op de camera, dus je doet alles met het scherm - zoals smartphonegebruikers gewend zijn.Lekker om in zo'n compacte camera toch een goede beeldkwaliteit te hebben.De camera is ook gericht op vloggers. Zij kunnen tot 6,2K resolutie filmen (30p 4:2:2 10-bit). Er zitten drie microfoons in de X-M5. Daardoor kun je kiezen voor meerder microfoonrichtingsopties: surround, voor, achter, of voor & achter.Ook ondersteund de camera ruisonderdrukking waarmee storende constante geluiden (zoals bijvoorbeeld het geluid van een airconditioning) onderdrukt kunnen worden tijdens het filmen.Ga je veel met video aan de slag, dan kun je een optionele ventilator (FAN-001) aan de achterkant van de camera bevestigen. De camera kan daarmee langer achter elkaar door filmen.De camera kan ook 9:16 video's opnemen, direct geschikt voor bijvoorbeeld op Tiktok. Er zit hiervoor een speciale short-movie mode op, zodat je razendsnel een reel kunt opnemen. Foto's en video kun je draadloos of (sneller) via een USB-C kabel zo overzetten naar je smartphone via de X app.De Fujifilm X-M5 komt beschikbaar in twee varianten; de volledige zwarte versie en een versie met een metalen/zilveren bovenkant. Vanaf volgende maand zijn ze te koop en de body kost 899 euro. De kit versie met Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ gaat 999 euro kosten.Het populaire lichtsterke standaard zoomobjectief van Fujifilm heeft een mooie update gekregen met de Fujinon XF 16-55mm f/2.8 R LM WR II. De nieuwe versie is zo'n 16 procent compacter en 37 procent lichter dan het (alweer 13 jaar) oude model.