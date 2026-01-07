Godox AD100Pro II flitsers uitgebracht

Meer: Productaankondiging
Godox AD100Pro II flitsers uitgebrachtwoensdag 7 januari 2026, 15:51 door Elja Trum | 52x gelezen | 0 reacties
Godox heeft de tweede versie van de Godox AD100Pro aangekondigd. De updates ten opzichte van het oude model zijn klein, maar handig. Wat het meest op zal vallen is de nieuwe kleurendisplay op de flitser.
Wat handig is, is dat de accu nu krachtiger is en direct via USB-C opgeladen worden. Dus je kunt hem bijvoorbeeld aan het net hangen, of via een powerbank extra lang mee laten gaan.
Nu heb ik zelf overigens twee Godox AD100Pro flitsers voor mijn shoots op locatie en ik heb het nog nooit voor elkaar gekregen de accu van één van de flitsers helemaal leeg te krijgen. Je moet dus serieus veel of lang fotograferen om dit voor elkaar te krijgen.
Volgens de officiële specificaties kun je 490 foto's op volle kracht maken op één acculading (360 op het oude model).
Ook een leuke toevoeging is de led-indicator aan de zijkant waarbij de kleur aangeeft in welke groep de flitser zit. Zelf heb ik handmatig een stickertje met A, B of C erop geplakt om dit snel te kunnen zien. De led-indicator is natuurlijk een meer flexibele oplossing.
Ik ben erg enthousiast over de oude Godox AD100Pro flitser. Deze nieuwe versie maakt hem nog wat beter, maar niet direct een nieuwe aankoop -om de originele versie te vervangen- waard.
Meer ontdekken over flitsfotografie?
Veel fotografen denken dat flitsen lastig is. Ze hebben het eens geprobeerd, maar krijgen geen mooie resultaten. In de cursus Starten met Flitsen helpt Elja je op weg met korte praktische tips.
Zo ontdek je hoe je (zonder veel geld uit te geven) met flitsers controle krijgt over het licht in je foto's.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
woensdag 14 januari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 18 februari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 2 plaatsen
Ook interessant
-
Fotograferen in de avond tijdens de donkere maanden
door Nando Harmsen
-
Godox X3Pro aangekondigd
door Elja Trum
-
3 manieren om een tweede flitser te gebruiken
door Elja Trum
-
Flitsfotografie tip: Belicht de achtergrond
door Elja Trum
-
Flitsfotografie tip: Je achtergrond donker maken
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.641 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.