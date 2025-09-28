Godox X3Pro aangekondigd

Meer: Productaankondiging
Godox X3Pro aangekondigdzondag 28 september 2025, 13:31 door Elja Trum | 39x gelezen | 0 reacties
Sinds een aantal maanden gebruik ik Godox flitsers voor mijn mobiele setup. Daar gebruik ik ook de erg prettige Godox X3 trigger bij. Godox heeft nu de Pro versie van deze flitsontsteker aangekondigd.
Het opvallendste verschil met de nieuwe Godox X3Pro ten opzichte van de X3 is dat het aanraakgevoelige scherm nu groter is. Het nieuwe scherm meet 2,4 inch.
De X3Pro ondersteunt TTL, handmatige en multi-flits, High-Speed Sync tot 1/8000s en zowel eerste- als tweede-gordijnsynchronisatie.
Ook mooi is de mogelijkheid de trigger te koppelen met de Sekonic L-858 flitslichtmeter. Er vanuit gaande dat je die lichtmeter hebt en gebruikt uiteraard.
Door de Godox Flash app op je smartphone te downloaden kun je de flitsers nu ook instellen en ontsteken vanaf je smartphone. Bijzonder is dat de trigger ook direct je camera kan laten afgaan. Hiervoor is wel een extra kabeltje naar je camera nodig vanaf de trigger.
De Godox X3Pro gaat 119,95 euro kosten, een paar tientjes meer dan het normale X3 model dus.
