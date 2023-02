Lensbaby Double Glass II Optic aangekondigd

De lens is bedoeld voor gebruik in het Lensbaby Optic Swap systeem. Die heb je dus ook nodig voordat je 'm kunt gebruiken.



De Lensbaby Double Glass II Optic heeft nu een ingebouwd diafragma (f/2.5 - f/22), een volledige metalen behuizing en een verhoogde beeldscherpte in het midden van het beeld.



Het is nog steeds geschikt voor alle huidige en oudere Lensbaby Optic Swap lens bodies zoals de Lensbaby Composer Pro II.



De bokeh is nu naar eigen creatieve wensen volledig aan te passen door het 12-bladige handmatig instelbare diafragma en het unieke drop-in magnetische 'diafragma schijfjes' systeem. Je plaatst het diafragma dat je gaat gebruiken letterlijk handmatig in de lens.



De Lensbaby Double Glass II Optic wordt standaard geleverd met negen speciale gevormde drop-in magnetische diafragmaschijven. Een vijfpuntige ster, een hart en nog eens zeven van de in totaal negen kunstzinnig ontworpen en gevormde drop-in diafragma's, ontwikkeld door visuele kunstenaars in de Lensbaby gemeenschap.



Deze schijfjes wijzigen de onscherpe gebieden van het beeld en voegen een bijzondere structuur toe aan de opname. Foto's gemaakt met deze drop-in diafragma's geven lichtpunten in de onscherpe gebieden namelijk de vorm van het diafragmaschijfje.