Straatfotografie tip: Maak mooie silhouetten met spotmeting

Breda - f/2.8, 1/125s, 640 ISO @ 200mm

Bij spotmeting wordt het licht in de foto gemeten op het specifieke punt dat jij gekozen hebt. Meestal is dit gekoppeld aan je scherpstelpunt, zodat je onderwerp in ieder geval goed belicht is.Deze manier van lichtmeting gebruikt maar 2 of 3 procent van het hele beeld om het licht te meten. Het kan leiden tot overbelichte of onderbelichte foto's, maar je kunt het ook inzetten om hele mooie effecten te creëren.De bekendste typen foto's waarbij spotmeting wordt gebruikt, zijn de silhouetten. Door je lichtmeting te doen op het lichtste deel van de foto, zal je onderwerp juist heel donker worden (zie foto). Speel hier vooral mee. Mijn camera staat bijna altijd op spotmeting, juist vanwege dit soort effecten.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.