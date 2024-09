Verschillende belichtingsmethoden maken geen betere foto

De ene instelling levert geen betere resultaten op dan de andere. Je moet kiezen wat jij het prettigste vind werken. Dat is het enige wat telt.

Het enige verschil is de manier van werken. Vind jij dat je met een bepaalde methode het snelste een gewenst resultaat behaalt, gebruik die dan. Iemand anders zal dit misschien met een andere meetmethode bereiken. Het eindresultaat is hetzelfde.Bedenk dus, de meetmethode is geen manier om een betere belichting te krijgen. Het is een manier van werken. Gebruik de manier die jij prettig vindt.