Wat moet je gebruiken, de spotmeter, matrix, of een van de andere meetmethoden?

De tijd van een simpele belichtingsmeter is voorbij. Er zijn tegenwoordig veel keuzes; deelmeting, matrixmeting, spotmeting, en nog meer varianten. In werkelijkheid zijn ze niet zo verschillend van de oude simpele belichtingsmeter. Welke is het beste om te gebruiken?



Een belichtingsmeter werkt in feite heel simpel. Het meet de hoeveelheid licht die door het objectief komt. Van die hoeveelheid licht wordt het gemiddelde genomen, en dat moet precies tussen wit en zwart in zitten. Dat is 50% grijs, wat gelijk is aan 18% gereflecteerd licht.