Lexar komt met roestvrij stalen SD kaarten

De kaartjes hebben een IP68 rating en moeten dus tegen een beetje water kunnen. Ook zijn de kaartjes afgedicht tegen stof en moeten ze een stuk lastigere te buigen of breken zijn.



Er komen twee versies op de markt; een 'gold' en een 'silver'. De zilveren variant moeten tot 160 megabyte per seconde kunnen schrijven en de gouden versie tot 205 megabyte per seconde. Beide versies komen beschikbaar in 128, 256, 512 en 1024 gigabyte.



Wanneer ze beschikbaar komen en wat ze dan gaan kosten is helaas nog niet bekend gemaakt.



Ik geef toe dat ik best een paar tientjes extra over zou hebben voor zo'n stalen kaartje. Gewoon omdat het vet oogt. Het praktisch nut is, denk ik, voor veel fotografen klein. Ik heb zelf in elk geval nog nooit een SD-kaartje gesloopt.





SD 8.0 geheugenkaart

De stalen kaartjes is niet het enige wat Lexar op de beurs liet zien. Zo is er ook een (plastic) SD kaart aangekondigd die de SD 8.0 specificatie volgt. Deze geheugenkaart haalt schrijfsnelheden tot maar liefst 1.000 megabyte per seconden. Lezen gaat zelfs met 1.800 megabyte per seconde.Dat zijn flinke snelheden voor een SD geheugenkaartje. Ruim vijf keer zo snel als nu bij de meeste (vlotte) kaartjes gehaald wordt. Je moet natuurlijk wel een camera en geheugenkaartlezer hebben die deze snelheden ook aan kan.De kaart werkt ook in langzamere apparaten, maar dan worden uiteraard niet de topsnelheden gehaald waar deze kaart toe in staat is.Nog sneller zijn de nieuwe CFexpress Type B kaarten van Lexar. De Lexar Professional Diamond CFexpress 4.0 Type B kaart haalt leessnelheden van 3.700 megabyte per seconde en schrijft met 3.400 megabyte per seconde.Ook van de SD 8.0 en de CFexpress kaarten zijn nog geen verschijningsdatum en prijs bekend gemaakt.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.