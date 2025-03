Verberg een Airtag op je Sony camera met de Alphagvrd dop

Alphagvrd is overigens zeker niet de eerst aanbieder van dergelijke doppen voor op je camera. Eerder had je ook al de CosmoCap, Polar Pro Defender en de Nine Volt AirCap.



Leuk aan deze nieuwe body-dop voor Sony camera's is dat je er een afdruk naar wens op kunt laten zetten. Ook zit er een NFC-chip in de dop verwerkt waar je ook je contactinformatie in kunt opslaan. Die is dan uit te lezen met vrijwel elke smartphone.



Als je een Airtag in de dop stopt is de NFC chip overigens niet meer bereikbaar. Maar je kunt je camera dan wel eenvoudiger terugvinden.



De Alphagvrd Creative Weapon Sensor Cap voor Sony E-vatting is te bestellen voor 17,95 euro. Voor een eigen tekst of logo betaal je extra. Helaas komt er nog wel zo'n 14 euro aan verzendkosten bij.



Via: Petapixel.



