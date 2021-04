De Polaroid Go meet 105 bij 83,9 bij 61,5 millimeter en weegt 242 gram. De batterij moet voldoende stroom leveren om er 15 pakjes Polaroid Go film doorheen te jagen. Je kunt de batterij uiteraard ook were opladen.



De camera heeft een plastic objectief met een diafragma die loopt van f/12 tot f/52. Sluitertijd kan varieren tussen 1/125 en 30 seconden. Het is een vast objectief met een brandpuntsafstand van 34mm. Ook heeft de camera een ingebouwde flitser.



Het duurt ongeveer 10 tot 15 minuten na het maken van de foto totdat de afdruk gereed is. Een extra setje film gaat circa 25 euro kosten.