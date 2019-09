Profoto C1: flitsers voor je smartphone

De flitsers verbinden via bluetooth met je telefoon waarna de Profoto foto-app ze aan kan sturen.



In mijn ogen een hele slim zet van Profoto. Smartphones zijn al de meeste gebruikte camera's ter wereld en de beeldkwaliteit wordt razendsnel beter. Een smartphone combineren met een compacte extra lichtbron die je snel en eenvoudig kunt gebruiken kan foto's zeker beter maken.



Op de C1 en C1 Plus kun je de Profoto Clic accessoires gebruiken.

Bijvoorbeeld kleurfilters of een grid.



Het gaat trouwens om LED flitsers en beide kunnen in kleurtemperatuur variŽren tussen 3.000 en 6.500 Kelvin.



Wat ik persoonlijk nog gaaf zou hebben gevonden is als je de C1 zou kunnen gebruiken om andere flitsers te ontsteken. Nu zal dit waarschijnlijk alleen optisch kunnen (nog steeds leuk om mee te spelen).





Verschil tussen de C1 en de C1 Plus

De C1 is iets kleiner en kan maximaal 1.600 lumen aan licht produceren. De C1 Plus weet 4.300 lumen aan licht te produceren. Een flinke bak meer dus.Daarnaast heeft de C1 Plus ook een Profoto AirTTL ontvanger, waardoor je de flitser ook kunt gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld een spiegelreflexcamera en een Profoto AirTTL ontsteker.Een ander voordeel van de Plus is dat er een schroefdraad aansluiting op zit zodat je hem op een statief kunt plaatsen.