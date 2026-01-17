Photofacts Academy

Ricoh komt met de GR IV Monochrome camera

zaterdag 17 januari 2026, 13:31

De fabrikant Ricoh Pentax heeft ene nieuwe camera: de GR IV Monochroom. Het is een camera met een vast objectief en kan alleen in zwart-wit fotograferen. Maar dat komt met een prijs, letterlijk.

Wie herinnert zich de Pentax K-3 III Monochroom. De camera die alleen in zwart-wit kan fotograferen, maar die erg populair was of is. Ricoh Pentax heeft nu een andere zwart-witcamera op de markt gebracht.

Ricoh grIVMonochroom


De Ricoh GR IV Monochrome kan dus uitsluitend zwart-witfoto's maken. De camera heeft een vast 18,3 mm brandpunt (28mm fullframe equivalent) met een f/2,8 lensopening. De camera is erg klein en makkelijk mee te nemen. Het gewicht is slechts 272 gram.

Het hele ontwerp is gericht op zwart-wit, met donkere belettering op de camera Er is een PASM-wiel op de bovenzijde en instelwieltjes voor eenvoudig gebruik. De camera heeft ongeveer 53 GB intern geheugen, maar dat kan uitgebreid worden met een micro SD kaartje.

De foto's die de GR IV Monochrome maakt zijn 26 megapixels, en dus in zwart-wit. Hoewel de camera goedkoper is dan een zwart-wit Leica M of Q, is de prijs 450 euro hoger dan de normale kleuren-uitvoering.

De Ricoh GR IV Monochrome kost 1.799 euro en is vanaf midden februari 2026 verkrijgbaar.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Elja Trum

Elja Trum

