Ricoh komt met de GR IV Monochrome camera



De Ricoh GR IV Monochrome kan dus uitsluitend zwart-witfoto's maken. De camera heeft een vast 18,3 mm brandpunt (28mm fullframe equivalent) met een f/2,8 lensopening. De camera is erg klein en makkelijk mee te nemen. Het gewicht is slechts 272 gram.



Het hele ontwerp is gericht op zwart-wit, met donkere belettering op de camera Er is een PASM-wiel op de bovenzijde en instelwieltjes voor eenvoudig gebruik. De camera heeft ongeveer 53 GB intern geheugen, maar dat kan uitgebreid worden met een micro SD kaartje.



De foto's die de GR IV Monochrome maakt zijn 26 megapixels, en dus in zwart-wit. Hoewel de camera goedkoper is dan een zwart-wit Leica M of Q, is de prijs 450 euro hoger dan de normale kleuren-uitvoering.



De Ricoh GR IV Monochrome kost 1.799 euro en is vanaf midden februari 2026 verkrijgbaar.



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.