Straatfotografie tip: Gebruik een zo klein mogelijke camera

Straatfotografie
Straatfotografie tip: Gebruik een zo klein mogelijke camerazaterdag 11 oktober 2025, 14:28 door Michiel Heijmans | 49x gelezen | 0 reacties
Een boek over straatfotografie zonder specifieke camera's te noemen, is niet compleet. In dat kader wil ik graag twee specifieke merken aanhalen, en de eerste is de Ricoh GR-lijn.
De Ricoh kenmerkt zich door zijn hele kleine ontwerp. Iedereen zal denken dat je een toerist bent met een amateurcamera, terwijl deze krachtpatser echt professionele foto's maakt.
De lijn bestaat vooral uit 28mm camera's, waar bijvoorbeeld de GRIIIx een 40mm lens heeft gekregen. Het zijn ideale brandpuntafstanden voor de straatfotograaf.
Deze camera is zo verweven met straatfotografie, dat er zelfs een urban lijn is uitgebracht. Die ziet er overigens alleen iets anders uit, verder is ie vrijwel hetzelfde.
Deze camera heeft een flinke schare fans, kijk maar eens op YouTube of Instagram. Ook zijn op Facebook specifieke groepen te vinden voor deze camera.
Over de auteur
Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!
