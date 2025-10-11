5 Dagen Deal: 125+ fotografiecursussen + 2 boeken - Nu 130 euro voordeel! Word nu lid!
Michiel Heijmans

Straatfotografie tip: Gebruik een zo klein mogelijke camera

zaterdag 11 oktober 2025, 14:28

Een boek over straatfotografie zonder specifieke camera's te noemen, is niet compleet. In dat kader wil ik graag twee specifieke merken aanhalen, en de eerste is de Ricoh GR-lijn.

Ricoh gr nijmegen

Nijmegen - f/5.6, 1/250s, 200 ISO @ 40mm

De Ricoh kenmerkt zich door zijn hele kleine ontwerp. Iedereen zal denken dat je een toerist bent met een amateurcamera, terwijl deze krachtpatser echt professionele foto's maakt.

De lijn bestaat vooral uit 28mm camera's, waar bijvoorbeeld de GRIIIx een 40mm lens heeft gekregen. Het zijn ideale brandpuntafstanden voor de straatfotograaf.

Ricoh gr iiix

Deze camera is zo verweven met straatfotografie, dat er zelfs een urban lijn is uitgebracht. Die ziet er overigens alleen iets anders uit, verder is ie vrijwel hetzelfde.

Deze camera heeft een flinke schare fans, kijk maar eens op YouTube of Instagram. Ook zijn op Facebook specifieke groepen te vinden voor deze camera.


Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.

Michiel Heijmans

Over de auteur

Michiel is professioneel straatfotograaf en geeft workshops en lezingen over straatfotograﬁe. Hij schrijft columns voor Focus Magazine en is erg actief op Instagram. Daar vind je dagelijks inspiratie en tips voor je eigen straatfotograﬁe!

