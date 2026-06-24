Westcott lanceert nieuwe inklapbare V-Flat

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Westcott lanceert nieuwe inklapbare V-Flatwoensdag 24 juni 2026, 16:32 door Elja Trum | 44x gelezen | 0 reacties
Een V-Flat wordt in de studio vaak gebruikt om licht nauwkeurig vorm te geven. In een witte variant kun je ze gebruiken als reflectiescherm en met de zwarte variant maak je schaduwen nog donkerder of houd je licht weg van waar je het niet wilt hebben.
Het is vaak niet zo eenvoudig om V-Flats mee te nemen naar locatie, want ze nemen vaak veel plek in. Deze nieuwe V-Flat van Westcott is vlot uit elkaar te halen en in elkaar te zetten. Zo kun je ze ook gebruiken voor je mobiele studio-setup.
Je kunt bij deze V-Flats vlot wisselen tussen een zwart of een wit oppervlak en de stof die je over het frame spant is ook te wassen in de wasmachine. De V-Flat bestaat uit twee delen van 104 breed bij 213 centimeter hoog. In totaal dus 208 bij 213 centimeter.
Ik moet zeggen dat deze er behoorlijk goed (en praktisch) uit zien. Ik heb wel interesse in een exemplaar, maar ik wacht even totdat ze ook in Nederlandse winkels te krijgen zijn. Bij Westcott zelf komt er bij levering naar Nederland 225 (!) euro bij aan verzendkosten en belastingen.
De Westcott V-Flat kost (circa) 296 euro, los van de extreme verzendkosten en belastingen dus.
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Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
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Elja Trum
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