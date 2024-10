Xpozer breidt EPIX fototegels uit met EPIX o-roid

Bij de EPIX fototegels gebruik je een Tesa PowerStrip (schroeven kan ook) om een metalen houder aan de muur te bevestigen. De EPIX afdrukken zijn voorzien van een magneetje, zodat je razendsnel foto's kunt wisselen.





EPIX o-roid

Bij een EPIX o-roid kun je via de online editor van Xpozer je foto die klassieke Polaroid-look geven. Je upload je foto's, voegt een (handgeschreven lettertype) tekst toe onder de foto en eventueel een creatief filter.De EPIX o-roid heeft een afwijkend formaat van de normale EPIX prints. De afdruk meet 16 bij 20 centimeter (een normale EPIX is 24 bij 24 centimeter). Net zoals de normale EPIX worden de o-roids gedrukt op 2 millimeter dik polystyreen.Een set van 4 EPIX o-roids kost 39,95 euro. Bestel je er nog meer gelijktijdig dan worden ze goedkoper per afdruk. Bij een bestelling boven de 75 euro is de verzending bovendien gratis.