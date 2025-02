Ga knippen en plakken: maak een dummyboek

Het belang om zelf te gaan zitten knutselen is drieledig:





1. Online zijn je foto's (onterecht) mooier

2. Digitaal bladeren door een boek is niet hetzelfde

3. Tijdens het knutselen ontstaan nieuwe ideeën

Foto's op je scherm zijn prachtig verlicht door je eigen monitor. Maar in het echt geven je foto's geen licht. Maak je een boek dan moet je weten hoe je foto's eruitzien op papier. Liefst vóórdat je je uiteindelijke boek gaat afdrukken. Zodat je eventuele nabewerkingsfoutjes nog kunt herstellen.De volgorde van je foto's doet ertoe. Door te bladeren ontdek je of een ritme werkt of niet. En met inlegbladen in een multomap kun je gemakkelijk de foto's verschuiven.Of gebruik fotohoekjes of buddy (een soort gom waarmee je poster kunt ophangen) om je foto's op papier te 'plakken'. Zo kun je de volgorde gemakkelijk aanpassen.Als je met je handen bezig bent, zit je mentaal en fysiek helemaal in je project. En dat levert soms nieuwe inzichten op. Je hersens krijgen de ruimte om verbanden te leggen die je voorheen nog niet zag.Een online editor neemt je juist zoveel mogelijk associatief werk uit handen. Je krijgt pasklare kaders en templates om je foto's in te plaatsen. Lekker makkelijk, hoef jij niet meer na te denken.En dat is zonde!Dat nadenken en knutselen is juist nodig om je eigen draai aan je project te geven.Dus: maak iets. Maak het vandaag. Gewoon met de middelen je al hebt.