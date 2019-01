De Polar Pro Quartzline ND; het ideale ND-filter?

Natuurlijk waait er in dit soort omstandigheden altijd zand op je filter. Dat heeft me bij de grijsverloopfilters van een ander merk al heel wat kopzorgen bezorgd. Die plastic filters zijn zo enorm krasgevoelig!



Bij het Polar Pro filter valt het meeste zand er gewoon weer af. Wat achterblijft verwijder ik met een blaaskwastje en met het doekje. En guess what? Geen krasje te zien! Zelfs als ik het zand er met m'n t-shirt afveeg zonder eerst te blazen, geen kras te zien. Wow! Ik zou dit niet proberen met je eigen filter, maar het kan dus wel!



Ook hier weer even kijken naar de specs om te achterhalen wat het verschil is met andere filters. Dan blijkt dat de 16 coatinglagen (8 aan iedere kant) reden zijn van het krasvrij blijven van dit filter.





Valschade?

Schroeffilter

Je krijgt op dit filter levenslange garantie op fabricagefouten. Niet op het met opzet beschadigen van het filter. En toch wil ik het proberen. Wat als dit filter op de grond valt?HET grote nadeel van mijn eerder gebruikte filters is namelijk dat aan de filterhouder een knopje zit wat er bij de minste aanraking al voor zorgt dat de houder van je objectief af valt. Dat kostte me al twee kapot gevallen big stoppers en drie gekraste grijsverloopfilters.Ik laat het filter dus op de grond vallen. Best eng. Maar... niks aan het handje! Het filter is nog ongedeerd. Geen idee hoe ze het doen, maar ik vind dit echt subliem.Nadeel van het werken met dit schroeffilter in plaats van met een schuiffilter in een houder is wel dat ik er geen grijsverloopfilter voor kan zetten. Iets wat heel veel landschapsfotografen gewend zijn te doen. Polar Pro heeft wel grijsverloopfilters in het assortiment, maar alleen voor drones.Ik neem aan dat ze er ook nog wel komen voor systeemcamera's en spiegelreflexen. Dat zullen dan wel schroeffilters zijn, waardoor bij een grijsverloopfilter de overgang altijd in het midden zal zitten. Er moet wat te wensen overblijven 😉.Hoe ik het nu opgelost heb is door er een filterhouder met grijsverloopfilter van een ander merk voor te zetten. Aan de voorkant van het filter zit namelijk wel een schroefdraad, zodat je er van alles voor kunt schroeven. Dat 'van alles' zal in de meeste gevallen een grijsverloopfilter zijn.Consequentie is wel dat ik een van de voordelen van dit Polar Pro filter dan vervalt. De regendruppels en het zand komen zo natuurlijk op het voorste filter van het andere merk terecht.Het probleem van het soms willen combineren van een ND met een polarisatiefilter is al wel opgelost. Je kunt namelijk een gewoon ND-filter kopen, maar ook een ND/PL filter.Dat is het filter wat ik toegestuurd gekregen heb om te testen. Het verschil met een filter zonder pola is duidelijk. Bij het gebruik van het polafilter is de schittering van de stenen weg.