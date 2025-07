Componeren van een voorgrond - deel 2

Door juist de voorgrond scherp te houden worden de boterbloemen het onderwerp. Ze staan in het landschap dat in de achtergrond aanwezig is.

Cursus Compositie in landschapsfotografie

Je kan ook de voorgrond scherp weergeven. Dan wordt de voorgrond het onderwerp. Je laat de boterbloemen in het landschap zien. De aandacht in de foto verschuift.Er is hierin geen goed of fout, alleen een keuze. Maak die keuze bewust als je ter plekke bent. Weet je niet wat het mooiste uitvalt, maak ze dan beiden. Speel bovendien met je scherptediepte. Het is vaak beter om echte onscherpte te hebben, dan iets bijna scherp.Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.