Componeren van een voorgrond - deel 1

Een voorgrond in een landschapsfoto kan een mooie toevoeging zijn. Je moet wel aandacht besteden aan de manier hoe je de voorgrond in beeld brengt. Zorg voor balans.



Het is zo eenvoudig om een voorgrond in een foto mee te nemen. Het vergt wel de nodige aandacht. Zomaar iets in de voorgrond plaatsen werkt zelden. De voorgrond is bijna belangrijker dan het onderwerp zelf.



Meer aandacht aan de voorgrond besteden dan aan het onderwerp zelf klinkt vreemd. Bedenk dat het onderwerp al gekozen is. Het is uitermate belangrijk om dan de omgeving rond het onderwerp goed in beeld te brengen. Ook de voorgrond.